Royaume-Uni : quatre personnes arrêtées, soupçonnées d'avoir espionné la communauté juive pour l'Iran

La police britannique a arrêté dix hommes dans le cadre d’une enquête sur des activités d’espionnage présumées liées à l’Iran visant la communauté juive au Royaume-Uni. Selon la police britannique, quatre suspects principaux sont soupçonnés d’avoir surveillé des lieux et des individus appartenant à la communauté juive dans la région de Londres.

Les arrestations ont eu lieu tôt vendredi matin dans plusieurs localités du nord de la capitale, notamment à Barnet et Harrow, ainsi qu’à Watford. Parmi les suspects figurent un ressortissant iranien et trois hommes possédant la double nationalité britannique et iranienne. Ils sont soupçonnés d’avoir aidé un service de renseignement étranger, en violation du National Security Act 2023.

Selon les autorités, deux hommes âgés de 40 et 55 ans ont été arrêtés à Barnet, un homme de 52 ans à Watford et un autre de 22 ans à Harrow. Des perquisitions sont toujours en cours dans plusieurs adresses, notamment à Barnet, Watford et Wembley. Par ailleurs, six autres hommes, âgés de 20 à 49 ans, ont été arrêtés au même endroit à Harrow, soupçonnés d’avoir aidé un suspect.

La cheffe de la lutte antiterroriste à Londres, la commandante Helen Flanagan, a indiqué que ces arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête de longue haleine visant à perturber des activités hostiles soupçonnées sur le territoire britannique. Elle a également appelé la population, et en particulier la communauté juive, à rester vigilante.

Ces développements interviennent dans un contexte de tensions croissantes autour des activités de Téhéran au Royaume-Uni. Devant le Parlement, le Premier ministre Keir Starmer a récemment affirmé que l’Iran avait dirigé des menaces contre des dissidents et contre la communauté juive dans le pays. Selon le directeur général du MI5, Ken McCallum, les services britanniques ont déjoué plus de vingt complots potentiellement meurtriers liés à l’Iran au cours de l’année écoulée.

Plusieurs responsables politiques ont dénoncé la menace posée par Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, a affirmé que l’Iran reste « le principal État sponsor du terrorisme ». Des organisations juives britanniques ont salué l’action de la police tout en appelant le gouvernement à adopter une ligne plus ferme face aux activités iraniennes.