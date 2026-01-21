Espagne : un mort dans une nouvelle catastrophe ferroviaire, après le drame de dimanche

L’Espagne a été frappée dans la nuit de mardi à mercredi par un nouvel accident de train, à peine quelques jours après la pire catastrophe ferroviaire du pays depuis 2013. Près de Barcelone, un train de banlieue a percuté un mur de soutènement effondré sur la voie, provoquant la mort d’une personne et faisant 37 blessés, selon les autorités régionales. La victime est un conducteur en formation, et la majorité des blessés se trouvaient dans le premier wagon.

L’accident s’est produit près de la commune de Gelida, à une trentaine de kilomètres de Barcelone. Le gestionnaire du réseau, ADIF, a indiqué que l’effondrement du mur était probablement lié aux fortes pluies qui ont touché la Catalogne ces derniers jours. Le trafic ferroviaire de banlieue a été suspendu mercredi matin, entraînant d’importants embouteillages aux abords de la capitale catalane. Les autorités ont appelé les habitants à limiter leurs déplacements et les entreprises à privilégier le télétravail.

Ce nouveau drame intervient alors que l’Espagne est encore sous le choc de la collision survenue dimanche dans le sud du pays, entre deux trains à grande vitesse, qui a fait au moins 42 morts et des dizaines de blessés. Trois jours de deuil national ont été décrétés, tandis que les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les décombres. Sur ce site, 37 personnes restaient hospitalisées mercredi matin et 86 autres ont été soignées puis relâchées.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a exprimé sa solidarité avec les victimes du crash de Barcelone. De son côté, le ministre des Transports, Oscar Puente, a qualifié la collision de dimanche de "vraiment étrange", soulignant qu’elle s’est produite sur une ligne droite et à vitesse modérée. Une section de rail endommagée a été découverte, sans que son rôle soit encore établi.

Bien que le réseau à grande vitesse espagnol soit généralement considéré comme l’un des plus fiables d’Europe, ces accidents ravivent les inquiétudes sur l’état des infrastructures, notamment après qu’un syndicat de conducteurs a alerté l’été dernier sur la nécessité de réparations urgentes et de limitations de vitesse sur certaines lignes.