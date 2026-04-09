Friedrich Merz met en garde contre un "échec du processus de paix" en raison des opérations israéliennes au Liban

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé jeudi une vive inquiétude face à la poursuite de l’offensive israélienne au Liban, estimant qu’elle pourrait compromettre les négociations en cours entre Washington et Téhéran. « Nous voyons avec une préoccupation particulière la situation dans le sud du Liban. La dureté avec laquelle Israël y mène la guerre pourrait faire échouer le processus de paix dans son ensemble, et cela ne doit pas arriver », a-t-il déclaré devant la presse.

Ces propos interviennent alors que des discussions sont attendues dans les prochains jours entre les États-Unis et l’Iran, dans l’espoir de mettre un terme aux tensions régionales. Berlin redoute qu’une intensification des opérations militaires israéliennes ne vienne fragiliser une dynamique diplomatique déjà précaire. Friedrich Merz a ainsi indiqué avoir appelé, aux côtés d’autres dirigeants, le « gouvernement israélien à mettre fin à l’intensification de ses attaques ».

Dans le même temps, le chancelier a annoncé une reprise des échanges entre l’Allemagne et l’Iran, après une période de gel liée aux tensions récentes. « Après une longue période de silence, pour des raisons sérieuses, nous reprenons désormais les discussions avec Téhéran », a-t-il précisé, soulignant que cette démarche s’inscrit « en coordination avec les États-Unis et nos partenaires européens ».

Friedrich Merz a également insisté sur la nécessité de préserver l’unité transatlantique dans ce contexte sensible. « Nous ne voulons pas – je ne veux pas – que l’OTAN se divise. L’OTAN est le garant de notre sécurité, y compris et surtout en Europe », a-t-il affirmé. Selon lui, toute escalade militaire risquerait non seulement de compromettre les efforts diplomatiques, mais aussi de raviver des tensions entre alliés occidentaux.

Enfin, le chancelier allemand a indiqué avoir encouragé le président américain Donald Trump à poursuivre les négociations avec l’Iran « avec urgence », estimant qu’une fenêtre diplomatique reste ouverte, mais fragile.