Friedrich Merz : "Nous ne tolérerons pas la haine des Juifs en Allemagne"

Le chancelier allemand Friedrich Merz a prononcé un discours ferme à l’ouverture du congrès fédéral de la CDU, dénonçant la recrudescence de l’antisémitisme en Allemagne et réaffirmant le soutien « indéfectible » de Berlin à la sécurité d’Israël. Plus de huit décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du régime nazi, le dirigeant conservateur a estimé que son pays faisait face à un retour préoccupant de manifestations de haine ouvertes et parfois violentes visant les Juifs.

« Plus de 80 ans après la fin du national-socialisme, nous voyons à nouveau en Allemagne un antisémitisme manifeste, y compris violent », a déclaré Friedrich Merz. Il a pointé du doigt des groupes islamistes ainsi que des extrémistes de gauche et de droite, accusés d’alimenter ces dérives. Selon lui, certaines formes contemporaines d’antisémitisme se dissimulent sous des apparences culturelles, médiatiques ou sous le couvert de la liberté d’expression.

Le chancelier a tenu à adresser un message sans ambiguïté : « Nous ne tolérerons pas la haine des Juifs dans ce pays. Nous nous tenons aux côtés de toutes les femmes et de tous les hommes juifs en Allemagne et nous nous tenons aux côtés d’Israël. » Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la doctrine allemande de responsabilité historique envers l’État hébreu.

Friedrich Merz a souligné que la lutte contre l’antisémitisme constituait un impératif moral et politique pour la République fédérale. Il a assuré que son gouvernement agirait avec détermination pour combattre toute forme de haine dans l’espace public. Cette prise de position intervient dans un contexte européen marqué par une hausse des actes antisémites, renforçant la volonté affichée de Berlin de défendre les valeurs démocratiques et la sécurité de la communauté juive.