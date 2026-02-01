Incendie de Crans-Montana : le bilan s’alourdit à 41 morts

Le bilan humain du dramatique incendie survenu à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An continue de s’alourdir. Un jeune Suisse de 18 ans, grièvement blessé lors du sinistre, est décédé le 31 janvier à l’hôpital de Zurich, ont annoncé les autorités judiciaires du canton du Valais dans un communiqué transmis à l’AFP. Le nombre de victimes mortelles atteint désormais 41 personnes.

L’incendie avait ravagé le bar Le Constellation, principalement fréquenté par des adolescents et de jeunes adultes. Au total, 115 personnes ont été blessées. Plusieurs dizaines d’entre elles, dont de nombreux cas graves, sont encore hospitalisées en Suisse mais aussi à l’étranger, notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Belgique.

Parmi les victimes décédées, âgées de 14 à 39 ans, figurent 23 Suisses — dont l’un possédait également la nationalité française — et 18 ressortissants étrangers. Le bilan fait état de huit Français, six Italiens, ainsi qu’une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc. Du côté des blessés, on compte notamment 67 Suisses, 21 Français et 10 Italiens.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie aurait été déclenché par des étincelles provenant de bougies dites « fontaine », qui auraient enflammé une mousse acoustique au plafond du sous-sol de l’établissement. Des vidéos diffusées récemment montrent l’état dégradé de ces matériaux insonorisants, deux semaines avant le drame.

Une enquête pénale est en cours afin de déterminer les responsabilités. Les propriétaires français du bar sont poursuivis pour homicide et lésions corporelles par négligence. Deux responsables de la sécurité communale sont également visés, ayant reconnu des manquements dans les contrôles de sécurité et de prévention incendie, pourtant obligatoires chaque année.