Incendie de Crans-Montana : le corps de l'Israélienne portée disparue, identifié

Les équipes de l’unité internationale de ZAKA ont annoncé ce dimanche soir l’identification du corps de Charlotte Niddam, une jeune Israélienne de 15 ans disparue lors de l’incendie meurtrier survenu dans la station de ski de Crans-Montana, en Suisse.

Le drame s’est produit dans la soirée du Nouvel An au bar « La Constellation », lorsqu’un incendie s’est rapidement propagé dans la structure en bois, apparemment déclenché par des bougies pyrotechniques. L’accident a fait 40 morts et environ 119 blessés.

Nachman Dickstein, commandant de ZAKA Europe, a déclaré : « C’est un moment très douloureux. Nous travaillons en coordination avec les autorités locales, la police suisse, les équipes de secours, la délégation israélienne et les représentants de la communauté juive pour assurer le bon déroulement des opérations. »

Plus tôt dans la journée, il avait été confirmé que deux sœurs juives, Alicia (15 ans) et Diana (14 ans) Gonset, figuraient parmi les victimes. Charlotte Niddam, qui était également franco-britannique, travaillait comme baby-sitter sur place et avait vécu au Royaume-Uni et en France. Elle résidait jusqu’à récemment à Bushey, dans la banlieue de Londres, et étudiait au Collège juif privé Immanuel. Elle était restée introuvable jusqu’à l’identification de son corps.

A ce jour, les corps de 25 victimes ont été identifiés.

