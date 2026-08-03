Javier Bardem pointe Israël du doigt dans la crise de Ceuta

L'acteur espagnol Javier Bardem a suscité une vive réaction après avoir repris à son compte une théorie du complot affirmant qu'Israël serait à l'origine, ou tirerait profit, de la crise migratoire qui a frappé l'enclave espagnole de Ceuta, où des dizaines de milliers de migrants marocains ont franchi la frontière ces derniers jours.

Sur ses réseaux sociaux, l'acteur oscarisé a partagé des publications soutenant que « l'Espagne est la voix européenne la plus critique envers Israël » et affirmant que « nous ne savons pas qui a orchestré cette crise, mais nous savons qui en profite : Israël et l'extrême droite occidentale ». Les publications avancent également que la crise constituerait une forme de représailles contre Madrid pour sa reconnaissance de l'État palestinien et ses positions sur Gaza.

L'une des publications relayées accuse également Yaïr Netanyahou, fils du Premier ministre israélien, d'avoir appelé à la « libération » de Ceuta et Melilla par les Arabes et les musulmans. Aucune preuve publique n'a été apportée pour étayer ces accusations.

Javier Bardem, qui s'est exprimé à plusieurs reprises contre la politique israélienne ces dernières années, n'a pas publié d'explication supplémentaire après le partage de ces messages.

Cette prise de position intervient alors que la crise de Ceuta a provoqué de fortes tensions diplomatiques en Europe, sur fond d'afflux migratoire sans précédent et de débats sur les responsabilités de Rabat, de Madrid et de leurs partenaires internationaux.