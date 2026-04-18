Jordan Bardella pointe les objectifs "erratiques" de Donald Trump et alerte sur les risques pour la France

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a vivement critiqué samedi la stratégie de Donald Trump au Moyen-Orient, jugeant ses objectifs de guerre « totalement erratiques » dans un contexte de tensions croissantes autour du détroit d’Ormuz et de la sécurité régionale.

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Interrogé sur la situation, qu’il qualifie d’« extrêmement fragile », Jordan Bardella a appelé à la prudence, estimant que les évolutions sur le terrain pouvaient rapidement contredire toute analyse. Il a surtout pointé l’imprévisibilité de la ligne américaine, affirmant qu’il est difficile de trouver une cohérence dans les décisions de Washington. « Les objectifs de guerre du président Trump sont totalement erratiques », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est hasardeux de tenter d’en dégager une ligne directrice stable.

Dans ce contexte, le dirigeant politique a insisté sur ce qu’il considère comme les priorités françaises : la réouverture du détroit d’Ormuz, essentiel pour les flux énergétiques mondiaux, et la protection des ressortissants ainsi que des partenaires de la France dans la région. Il a notamment évoqué les Émirats arabes unis, liés à Paris par des accords de défense, ainsi que le Liban, qu’il décrit comme un pays ami, tout en exprimant son inquiétude face à l’aggravation de la situation humanitaire et aux déplacements de population.

Jordan Bardella a également estimé que la France ne tirait « aucun bénéfice » de l’intervention américaine, évoquant au contraire des conséquences directes sur l’économie nationale. Selon lui, la crise actuelle pourrait accentuer les tensions sur les marchés énergétiques et peser sur le pouvoir d’achat des Français, déjà fragilisé.

Ces déclarations s’inscrivent dans un débat plus large sur le positionnement de la France face aux crises internationales, entre solidarité avec ses alliés et défense de ses intérêts stratégiques propres.