Keir Starmer accuse l’Iran de chercher "à nuire aux Juifs britanniques"

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a accusé l’Iran de chercher « à nuire aux Juifs britanniques », au lendemain d’une attaque au couteau visant deux membres de la communauté juive dans le nord de Londres. S’exprimant depuis Downing Street, il a appelé à un renforcement des moyens juridiques pour contrer les menaces émanant d’États hostiles. « Nous avons besoin de pouvoirs renforcés pour faire face à la menace malveillante posée par des États comme l’Iran, car nous savons pertinemment qu’ils veulent s’en prendre aux Juifs britanniques », a-t-il déclaré.

Cette prise de position intervient dans un climat de fortes tensions sécuritaires. La veille, deux hommes juifs ont été poignardés dans une rue de Golders Green, un quartier qui abrite une importante communauté juive. L’attaque, qui a suscité une vive émotion, s’inscrit dans une série d’incidents inquiétants visant cette communauté, sur fond de montée de l’antisémitisme au Royaume-Uni.

Depuis plusieurs mois, les autorités britanniques alertent sur l’activisme d’États considérés comme hostiles, accusés de recourir à des relais ou à des acteurs indirects pour mener des actions de déstabilisation sur le sol britannique. L’Iran est régulièrement pointé du doigt par les services de renseignement et les responsables politiques, qui évoquent des tentatives d’influence, d’intimidation et, dans certains cas, de préparation d’attaques.

Dans ce contexte, Keir Starmer entend durcir la réponse de l’État, en renforçant les outils législatifs et sécuritaires pour prévenir ces menaces. Cette ligne s’inscrit dans une stratégie plus large visant à protéger les communautés ciblées et à affirmer la souveraineté du Royaume-Uni face aux ingérences étrangères.