L’Irlande refuse un système israélien, son nouvel avion officiel pourrait être handicapé par le brouillard

Le nouvel avion gouvernemental irlandais pourrait rencontrer des difficultés pour atterrir en cas de brouillard ou de faible visibilité, après avoir été commandé sans un système conçu par l’entreprise israélienne Elbit, rapporte le média irlandais The Journal.

L’appareil, un Dassault Falcon 6X acquis pour 53 millions d’euros, est habituellement équipé du système FalconEye, qui combine des caméras et des capteurs afin de fournir aux pilotes des informations supplémentaires lors des vols de nuit ou dans des conditions météorologiques dégradées.

Selon le média, l’intégration de cet équipement aurait nécessité la conclusion d’un accord écrit avec Elbit. Les responsables chargés de l’achat auraient toutefois considéré cette démarche comme incompatible avec la décision prise par Dublin en août 2024 de ne plus attribuer de contrats de défense à des entreprises israéliennes.

Cette mesure avait été annoncée après un avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant les implantations israéliennes en Judée-Samarie.

Le ministère irlandais de la Défense n’a ni confirmé ni démenti l’absence du système FalconEye. Il affirme néanmoins qu’aucune restriction ne pèse actuellement sur les capacités opérationnelles de l’avion.

Des pilotes cités par The Journal estiment toutefois que l’absence de cet équipement réduit les possibilités d’atterrissage lorsque la visibilité est mauvaise, notamment en cas de brouillard.