L'Irlande adopte un projet de loi interdisant les importations en provenance des implantations israéliennes en Judée-Samarie

Le Parlement irlandais a adopté mardi un projet de loi interdisant l'importation de produits provenant des implantations israéliennes en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est, marquant une nouvelle étape dans le durcissement de la politique de Dublin à l'égard d'Israël.

Baptisé Israeli Settlements (Prohibition of Importation of Goods) Bill, le texte vise les produits agricoles, commerciaux et manufacturés issus de ces territoires. Il s'appuie notamment sur l'avis consultatif rendu en 2024 par la Cour internationale de justice (CIJ), qui considère la présence israélienne dans ces zones comme contraire au droit international.

Le projet de loi avait été présenté au Parlement en novembre 2025. À l'époque, le département d'État américain avait exprimé ses inquiétudes, estimant qu'il pourrait « affecter négativement les entreprises américaines opérant en Irlande ».

L'Irlande figure parmi les États européens les plus critiques de la politique israélienne depuis le début de la guerre contre le Hamas.

En 2024, Dublin avait reconnu un État palestinien, rejoignant l'Espagne, la Norvège et la Slovénie. En réaction, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar avait ordonné la fermeture de l'ambassade d'Israël à Dublin, dénonçant les « politiques extrêmement anti-israéliennes » du gouvernement irlandais.

Le mois dernier, les autorités irlandaises ont également interdit l'entrée sur leur territoire au ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et au ministre des Finances Bezalel Smotrich.

Si le texte est définitivement adopté par la chambre haute du Parlement irlandais, ses conséquences économiques devraient toutefois rester modestes.

Selon les chiffres cités par les autorités, les importations irlandaises en provenance des implantations concernées – principalement du bois, des fruits et des légumes – ont représenté moins d'un million d'euros au total entre 2020 et 2024.

Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat irlandais, dernière étape avant son éventuelle entrée en vigueur.