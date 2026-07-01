Tsahal constate une hausse des tentatives d'attentats orchestrées par l'Iran en Judée-Samarie

L'armée israélienne observe une augmentation de l'implication de l'Iran dans la préparation d'attentats en Judée-Samarie, selon des informations révélées mercredi par la chaîne en hébreu d'i24NEWS. D'après les évaluations du commandement central de Tsahal et de la division chargée du secteur, des acteurs liés à Téhéran chercheraient à orienter ou encourager des attaques depuis ce territoire.

Face à cette évolution jugée préoccupante, l'armée renforce son dispositif sécuritaire. Au moins quatre bataillons supplémentaires doivent être déployés dans la région, portant à 24 le nombre total de bataillons présents sur le terrain. La brigade parachutiste doit également rejoindre le dispositif afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces israéliennes.

Selon les responsables militaires, ce renforcement répond à plusieurs défis simultanés. Outre la menace sécuritaire, l'armée doit assurer la protection d'un espace de plus en plus vaste. Ces dernières années, l'expansion des localités israéliennes, l'établissement de nouveaux avant-postes autorisés et le développement de nombreuses fermes agricoles ont considérablement élargi la zone à sécuriser.

Cette situation accroît la pression sur les effectifs de Tsahal, qui doit répartir ses forces sur un territoire plus étendu tout en maintenant un niveau élevé d'alerte face aux menaces terroristes. Les responsables militaires s'interrogent notamment sur les ressources humaines nécessaires pour soutenir cet effort, alors que l'armée continue de s'appuyer à la fois sur les soldats d'active et les réservistes pour répondre aux besoins opérationnels croissants en Judée-Samarie.