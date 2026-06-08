L’Italie ouvre une enquête contre Itamar Ben Gvir après l’interception de la flottille pour Gaza

L’Italie a ouvert une enquête visant le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, à la suite de la controverse suscitée par le traitement réservé aux participants de la flottille en route vers Gaza ainsi que par les déclarations qu’il avait faites après leur arrestation.

Cette procédure intervient alors que la France examine également les circonstances entourant l’interception du navire. Il y a une dizaine de jours, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait annoncé que les autorités judiciaires françaises vérifiaient des allégations faisant état de violences et d’humiliations à caractère sexuel visant des ressortissants français ayant pris part à cette expédition maritime. Si ces accusations étaient confirmées, la France pourrait engager des procédures judiciaires susceptibles d’avoir des conséquences sur les déplacements du ministre israélien au sein de l’Union européenne.

La flottille avait quitté la Turquie à destination de Gaza à la mi-mai avec environ 430 militants. Elle avait été interceptée par les forces israéliennes avant d’être conduite vers Israël. Les passagers avaient ensuite été transférés dans des centres de rétention en attendant leur expulsion ou le traitement de leur situation.

Après l’arrivée des militants sur le territoire israélien, Itamar Ben Gvir s’était rendu sur le site où ils étaient détenus. Dans une vidéo largement relayée, il avait déclaré : "Bienvenue en Israël. C’est nous qui sommes les maîtres ici. La colonie de vacances est terminée. Quiconque agit contre l’État d’Israël trouvera face à lui un État déterminé. Le peuple d’Israël vit."

Ces propos, ainsi que les images diffusées de sa visite, avaient suscité de nombreuses réactions à l’étranger et alimenté les critiques de plusieurs organisations pro-palestiniennes et responsables politiques européens. L’ouverture de l’enquête italienne constitue une nouvelle étape dans les répercussions internationales de cette affaire.