L'Ukraine frappe un navire iranien en mer Caspienne

L'Ukraine a revendiqué une série de frappes à longue portée en mer Caspienne ayant visé un navire de guerre russe ainsi que plusieurs bâtiments impliqués dans le transport de matériel militaire lié à l'Iran. L'annonce, faite samedi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, intervient dans un contexte de rapprochement militaire croissant entre Moscou et Téhéran et de tensions accrues au Moyen-Orient.

« Nous avons également obtenu d'excellents résultats grâce à des frappes à longue portée en mer Caspienne, notamment contre des navires utilisés pour des livraisons de matériel militaire impliquant l'Iran », a déclaré le chef de l'État ukrainien sur le réseau social X, sans préciser les moyens employés ni les circonstances exactes de l'opération.

Selon l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, le navire iranien touché transportait des composants destinés à la fabrication de drones et de missiles. Dans une interview accordée à la chaîne israélienne N12, il a affirmé que ces cargaisons constituaient des objectifs militaires légitimes et que ce type d'opération pourrait être renouvelé.

L'Iran, de son côté, rejette catégoriquement cette version. Les autorités iraniennes assurent que le bâtiment transportait une cargaison civile. Le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que l'attaque avait provoqué une explosion ayant coûté la vie à un marin et blessé un autre. Téhéran qualifie cette frappe d'« acte d'agression » et accuse Kiev de chercher à étendre la guerre au-delà du théâtre ukrainien.

Dans un communiqué, la diplomatie iranienne estime que cette attaque constitue une violation de la Charte des Nations unies et affirme se réserver le droit de défendre ses intérêts nationaux. Téhéran appelle également le Conseil de sécurité de l'ONU et les États européens à condamner l'action ukrainienne.

Au-delà de l'opération navale, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'apporter une assistance directe aux capacités militaires iraniennes. Selon lui, les autorités russes transmettraient à Téhéran des images de surveillance satellitaire concernant les États du Golfe et les installations militaires américaines présentes dans la région.

« Depuis début juillet, nous avons constaté une surveillance active par satellite russe des États du Golfe et des installations militaires américaines qui s'y trouvent. Ces images apparaissent ensuite en Iran », a affirmé le président ukrainien.

Il évoque une « corrélation évidente » entre ces données satellitaires et plusieurs frappes iraniennes menées contre des objectifs américains dans le Golfe, affirmant que les images seraient utilisées aussi bien pour préparer les attaques que pour en évaluer les résultats. Kiev assure partager ces renseignements avec ses partenaires occidentaux.

Les accusations ukrainiennes interviennent alors que les services de renseignement américains examinent également le rôle éventuel de la Russie dans les récentes attaques iraniennes contre des installations de la CIA au Moyen-Orient. Selon plusieurs sources américaines, Moscou aurait pu fournir un soutien technique, des technologies de drones ou des informations de ciblage. Aucune conclusion définitive n'a toutefois été rendue publique.

Ces soupçons contrastent avec les déclarations du président américain Donald Trump, qui a récemment affirmé avoir reçu de Vladimir Poutine l'assurance que la Russie ne vendait pas d'armes à l'Iran. « Si c'était le cas, ce serait très mauvais pour eux – certainement pas dans leur intérêt », a écrit Trump sur Truth Social.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la mer Caspienne est devenue un axe logistique majeur pour les échanges entre la Russie et l'Iran. En raison des sanctions occidentales et des difficultés d'approvisionnement, Moscou et Téhéran ont renforcé leurs échanges militaires et économiques via cette voie maritime fermée.

Pour plusieurs analystes, la frappe ukrainienne illustre une évolution stratégique majeure. Le correspondant en chef du Wall Street Journal pour les affaires étrangères, Yaroslav Trofimov, estime que « les deux guerres ont officiellement fusionné », faisant référence au conflit russo-ukrainien et à la confrontation entre l'Iran, les États-Unis et Israël.