Les États-Unis soupçonnent la Russie d’avoir aidé l’Iran à frapper des sites de la CIA

Les services de renseignement américains cherchent à déterminer si la Russie a aidé l’Iran à mener des attaques de drones contre des installations de la CIA dans la région du Golfe, ont indiqué mercredi à Reuters quatre sources informées du dossier. Moscou pourrait notamment avoir fourni des renseignements sur les cibles ou des technologies avancées à Téhéran.

Aucune conclusion définitive n’a encore été établie par les autorités américaines. La précision et l’efficacité des frappes, ainsi que l’étroite coopération militaire et technologique entre la Russie et l’Iran, alimentent toutefois les soupçons d’une implication russe.

Au moins deux sites liés à la CIA auraient été visés en mars dernier. L’un se trouvait au sein de l’ambassade des États-Unis à Riyad, en Arabie saoudite, tandis que le second était situé dans l’est de l’Irak. Certaines sources évoquent également d’autres attaques, sans fournir de précisions sur les installations concernées.

Selon une note interne rédigée par une agence de renseignement occidentale, il est "hautement probable" que la Russie ait aidé l’Iran à localiser les installations américaines visées.

Deux responsables occidentaux basés dans le Golfe, informés des renseignements disponibles, estiment que l’attaque contre l’ambassade américaine à Riyad a été menée à l’aide de deux drones Shahed améliorés avec une assistance russe. Le premier appareil aurait frappé un point vulnérable de l’enceinte diplomatique et ouvert une brèche, permettant au second drone de pénétrer dans le bâtiment avant d’exploser. Aucun blessé n’a été signalé.

Les analystes soupçonnent la Russie d’avoir aidé l’Iran à perfectionner les systèmes de navigation et de ciblage des drones Shahed afin d’en améliorer la précision. Des modèles ainsi modernisés auraient été employés lors de l’attaque à Riyad.

Cette enquête intervient alors que les liens militaires entre Moscou et Téhéran se sont considérablement renforcés ces dernières années, notamment autour du développement et de l’utilisation de drones iraniens.