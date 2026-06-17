La Russie soutient l'accord États-Unis - Iran et appelle Israël à le respecter

La Russie a apporté son soutien à l'accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre dans le Golfe, tout en soulignant que son succès dépendrait du respect des engagements par l'ensemble des acteurs concernés, y compris Israël.

Lors d'un entretien téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, son homologue russe Sergueï Lavrov a salué les avancées diplomatiques ayant permis de réduire les tensions régionales. Selon le compte rendu publié par le ministère russe des Affaires étrangères, Moscou considère favorablement les compromis obtenus grâce à la médiation du Pakistan et du Qatar et estime que toutes les parties impliquées dans le conflit doivent désormais se conformer aux termes de l'accord.

La diplomatie russe a également fait savoir que Moscou était prête à contribuer aux efforts visant à consolider l'apaisement dans la région, mettant en avant son expérience et son expertise dans la gestion des crises internationales.

Cette prise de position intervient alors que les contours exacts de l'accord continuent de susciter des interrogations. Selon la chaîne israélienne N12, Israël n'aurait toujours pas été officiellement informé du contenu du protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Jérusalem aurait demandé à consulter le document, mais Washington aurait refusé, craignant que certains éléments ne soient divulgués avant sa signature officielle.

Cette situation alimente les incertitudes en Israël, qui n'est pas partie à l'accord mais pourrait être directement concerné par ses implications sécuritaires et stratégiques dans la région.