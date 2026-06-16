Israël redoute que l'Iran ne profite des négociations pour accélérer sa course au nucléaire

Israël s'inquiète des conséquences du protocole d'accord en cours de finalisation entre les États-Unis et l'Iran, qui prévoit notamment une période de 60 jours de négociations sur le dossier nucléaire. Des responsables israéliens ont déclaré à la chaîne N12 que les autorités craignent que l'Iran n'utilise ce délai pour poursuivre discrètement son programme nucléaire et se rapprocher davantage de la capacité de produire une arme atomique.

D'après cette évaluation, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, n'aurait pas réellement l'intention de parvenir à un accord nucléaire définitif avec les États-Unis. Les responsables israéliens estiment que Téhéran aurait principalement accepté le mémorandum afin d'obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz et un allègement de la pression économique exercée sur le régime.

Les services de défense israéliens auraient ainsi averti le gouvernement que la République islamique pourrait chercher à prolonger les discussions bien au-delà des 60 jours prévus. Selon eux, les négociations risquent de s'enliser, offrant à l'Iran un temps précieux pour poursuivre ses activités sensibles tout en bénéficiant des avantages politiques et économiques liés au processus diplomatique.

Un haut responsable israélien cité par la chaîne a estimé qu'il serait surprenant que Téhéran ne mobilise pas "tous ses efforts et stratagèmes" pour réduire le temps nécessaire à une éventuelle percée nucléaire sous couvert de négociations. Cette inquiétude intervient alors que les détails du futur accord entre les États-Unis et l'Iran continuent de susciter des interrogations au sein de l'establishment sécuritaire israélien.