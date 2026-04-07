La Russie a fourni des images satellites à l’Iran pour cibler des sites militaires au Moyen-Orient, selon Kiev

La Russie a apporté un soutien discret mais significatif à l’Iran en lui fournissant des images satellites détaillées de sites militaires et stratégiques au Moyen-Orient, selon une évaluation du renseignement ukrainien consultée par Reuters. Ces informations ont permis à Téhéran d’affiner ses frappes contre des forces américaines et d’autres cibles dans la région.

D’après ce rapport, des satellites russes ont mené au moins 24 missions d’observation entre le 21 et le 31 mars, couvrant 46 sites dans 11 pays du Moyen-Orient. Parmi les cibles figurent des bases militaires américaines et alliées, ainsi que des infrastructures critiques telles que des aéroports et des installations pétrolières.

L’analyse évoque un schéma récurrent : plusieurs sites surveillés auraient été frappés par des missiles balistiques et des drones iraniens dans les jours suivant leur observation. Des sources sécuritaires occidentales et régionales confirment une activité satellitaire russe intense dans la zone, ainsi que le partage de ces données avec l’Iran.

L’Arabie saoudite a été particulièrement ciblée, avec neuf missions d’observation, dont cinq au-dessus de la base militaire King Khalid, où des systèmes de défense antimissile américains THAAD seraient déployés. D’autres pays, dont la Turquie, la Jordanie, le Koweït et les Émirats arabes unis, ont également fait l’objet de surveillances répétées.

Des sites en Israël, au Qatar, en Irak, à Bahreïn et jusqu’à la base navale américaine de Diego Garcia ont été observés au moins une fois. Par ailleurs, les satellites russes auraient intensifié leur surveillance du détroit d’Ormuz, axe stratégique pour près de 20 % du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié, où l’Iran impose actuellement un blocus de facto.

Enfin, le rapport évoque une coopération croissante entre hackers russes et iraniens dans le cyberespace. Ces éléments dressent le tableau le plus détaillé à ce jour d’un appui technologique russe à l’Iran depuis le début des hostilités fin février, confirmant un rapprochement stratégique entre les deux pays dans un contexte de tensions régionales accrues.