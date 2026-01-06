La BBC contrainte de s’excuser après une émission sur le Kindertransport sans mention des Juifs

La BBC a présenté des excuses après la diffusion, le 26 décembre, d’un épisode de son émission "The Repair Shop" consacré au Kindertransport (programme humanitaire britannique qui a sauvé environ 10 000 enfants juifs entre 1938 et 1940), dans lequel les Juifs ne sont à aucun moment mentionnés, malgré un long développement sur cet épisode majeur de l’histoire de la Shoah.

L’émission, très populaire au Royaume-Uni, met en scène des artisans spécialisés chargés de restaurer des objets à forte valeur sentimentale. Dans cet épisode d’une heure, l’actrice britannique Helen Mirren confie à l’équipe son violoncelle, endommagé par les nazis lors de la fuite de son ancien propriétaire, le producteur de théâtre Martin Landau, vers la Grande-Bretagne à l’âge de 14 ans.

Le violoncelle, datant du XIXᵉ siècle, avait été brisé par des gardes nazis peu avant le départ de Landau sur l’un des convois du Kindertransport. Resté incomplet pendant des décennies, l’instrument est restauré dans l’émission par la luthière Becky Houghton, avant d’être joué à l’écran par le violoncelliste juif Raphael Wallfisch.

Si près d’un quart de l’épisode est consacré à l’histoire du violoncelle et au contexte du Kindertransport, aucun passage ne précise que Martin Landau avait fui l’Allemagne parce qu’il était juif. Plus largement, l’émission omet totalement de rappeler que le Kindertransport fut une opération de sauvetage destinée principalement à des enfants juifs persécutés par le régime nazi.

Historiquement, le Kindertransport a permis l’évacuation d’environ 10 000 enfants juifs d’Allemagne, d’Autriche et de Tchécoslovaquie entre 1938 et 1939, grâce à l’action de plusieurs organisations juives et humanitaires. Cette réalité n’est cependant jamais évoquée à l’antenne.

Selon le Jewish Chronicle, le mot "juif" aurait même été coupé au montage dans une phrase prononcée par Helen Mirren, diffusée sous la forme : " … des enfants ont été envoyés par le Kindertransport", sans autre précision.

Face aux critiques, la BBC a ajouté une correction sur la page iPlayer de l’épisode, précisant que "le Kindertransport fut l’évacuation organisée d’environ 10 000 enfants, dont la majorité étaient juifs". En revanche, aucune modification n’avait encore été apportée, en début de semaine, à l’article de présentation de l’émission sur le site officiel de la BBC, qui continue d’évoquer la fuite de Martin Landau sans mentionner son identité juive.

Cette omission a suscité une vive indignation au sein de la communauté juive britannique, certains y voyant une banalisation préoccupante de l’histoire et de la persécution spécifique subie par les Juifs sous le régime nazi.