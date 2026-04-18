La droite nationaliste européenne réunie à Milan

Plusieurs figures majeures de la droite nationaliste européenne se réunissent ce samedi à Milan pour un grand rassemblement consacré à l’immigration, à la sécurité et à la contestation des règles communautaires. À l’initiative de Matteo Salvini, vice-président du gouvernement italien et chef de la Ligue, ce meeting s’inscrit dans une séquence politique tendue à l’échelle du continent.

Organisé sous l’égide du groupe Patriotes pour l'Europe, le rassemblement, baptisé « Sans peur : en Europe, patrons chez nous », doit se tenir devant le Dôme de Milan, lieu hautement symbolique. Parmi les personnalités attendues figurent Jordan Bardella, Geert Wilders, Afroditi Latinopoulou et Andrej Babiš. L’absence remarquée de représentants espagnols et hongrois intervient toutefois dans un contexte politique en mutation, marqué notamment par la défaite récente de Viktor Orbán.

Le rassemblement entend porter un message clair autour de « la paix, du travail et de la sécurité », selon Matteo Salvini, qui a insisté sur le caractère « pacifique mais déterminé » de la mobilisation. Au cœur des revendications figurent le durcissement des politiques migratoires, avec notamment des propositions de limitation du regroupement familial ou de réduction de certaines aides, mais aussi une critique frontale des règles budgétaires européennes, jugées inadaptées au contexte de crises internationales.

Cette démonstration de force intervient alors qu’un sommet de dirigeants progressistes se tient simultanément à Barcelone, en présence notamment du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Deux visions de l’Europe s’opposent ainsi frontalement, sur fond de tensions migratoires et de recomposition politique.

Pour la Ligue, en perte de vitesse dans les sondages, ce rassemblement constitue également un enjeu interne, visant à réaffirmer son ancrage en Lombardie et à contenir la concurrence sur sa droite. Dans une Europe fragmentée, Milan apparaît ainsi comme le théâtre d’une bataille politique qui dépasse largement les frontières italiennes.