La présidente slovène hisse le drapeau palestinien sur le palais présidentiel

La présidente slovène, Natasa Pirc Musar, a ordonné l’installation du drapeau palestinien sur la façade du palais présidentiel après son retrait du Parlement par le nouveau gouvernement pro-israélien dirigé par Janez Janša.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la cheffe de l’État a réaffirmé son accusation de « génocide » contre Israël et déclaré que « le génocide contre les Palestiniens n’a pas pris fin ». Elle a précisé que le drapeau resterait hissé pendant une semaine avant d’être exposé à l’intérieur du palais comme symbole des « graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme ».

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Cette initiative intervient dans un contexte de profond désaccord entre la présidence et le nouveau gouvernement slovène. L’ancien Premier ministre, Robert Golob, avait adopté une ligne très critique envers Israël, allant jusqu’à reconnaître un État palestinien en 2024.

À l’inverse, Janez Janša, proche du président américain Donald Trump et partisan affiché d’Israël, a amorcé un rapprochement avec Jérusalem. Peu après son entrée en fonction, Israël a annoncé l’ouverture prochaine de sa première ambassade en Slovénie.

Janez Janša a également indiqué par le passé qu’il souhaitait transférer l’ambassade slovène de Tel-Aviv à Jérusalem et revenir sur la reconnaissance de l’État palestinien, ouvrant la voie à une confrontation politique de plus en plus visible entre la présidence et le gouvernement sur le dossier israélo-palestinien.