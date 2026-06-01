La Roumanie affirme que c'est un drone russe de type "Geran-2" qui a percuté un immeuble

Les autorités roumaines affirment avoir établi avec certitude l’origine du drone qui s’est écrasé dans la nuit du 28 au 29 mai sur un immeuble résidentiel à Galați, près de la frontière ukrainienne. Selon le président roumain Nicușor Dan, il s’agit d’un drone russe de type « Geran-2 ».

« Le drone qui s'est écrasé jeudi soir à Galați est un Geran-2, d'origine russe. C'est la conclusion sans équivoque du rapport technique finalisé par les experts de l'État roumain », a déclaré le chef de l’État sur le réseau X.

L’incident, inédit depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, a fait deux blessés : un adolescent de 14 ans et une femme de 53 ans, qui ont dû être hospitalisés.

Pour étayer ses conclusions, Bucarest affirme avoir identifié sur les débris l’inscription en cyrillique « EPAH-2 » ainsi que plusieurs composants électroniques, systèmes de navigation et éléments structurels présentant des caractéristiques identiques à celles de drones Geran-2 déjà retrouvés sur le territoire roumain.

« Sur la base des numéros de série des composants retrouvés sur place, c'est sans nul doute un produit de fabrication russe », avait également affirmé le ministre roumain de la Défense, Radu-Dinel Miruță.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la position de son homologue roumain, estimant que « les faits sont le meilleur remède aux mensonges de Poutine ».

Moscou rejette toutefois ces accusations. L’ambassade de Russie à Bucarest a évoqué une possible provocation orchestrée par Kiev, tandis que Vladimir Poutine avait affirmé vendredi qu’il était impossible de déterminer avec certitude l’origine du drone sans expertise approfondie.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, des dizaines de drones sont déjà tombés sur le territoire roumain, membre de l’OTAN. Mais c’est la première fois qu’un appareil frappe directement un immeuble d’habitation.