Le pape Léon XIV appelle les États-Unis à accueillir les migrants

À l'occasion du 250ᵉ anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le pape Léon XIV a adressé un message à son pays natal, exhortant les Américains à accueillir, protéger et accompagner les migrants. Son appel intervient alors qu'il effectuait une visite à Lampedusa, l'île italienne devenue l'un des principaux points d'arrivée des migrants traversant la Méditerranée depuis l'Afrique.

Dans sa lettre, le souverain pontife rappelle que la défense de la vie, au cœur de la doctrine sociale de l'Église catholique, passe également par l'accueil des personnes contraintes de fuir la guerre, les persécutions ou la pauvreté. « Les recevoir avec compassion et générosité n'est pas seulement un acte de charité, mais aussi une reconnaissance de la dignité propre à chaque être humain », écrit-il.

Lors de son déplacement à Lampedusa, le pape a également appelé les dirigeants européens à renforcer leur soutien aux migrants. Plus de 7 000 personnes ont déjà débarqué sur l'île depuis le début de l'année, selon les autorités italiennes.

Cette prise de position intervient dans un contexte de débat toujours vif sur l'immigration aux États-Unis. Avant son élection, Léon XIV s'était déjà opposé aux politiques migratoires très restrictives du président Donald Trump, qu'il avait qualifiées d'inhumaines.

En choisissant de lier la célébration de l'indépendance américaine à un message sur l'accueil des migrants, le pape entend rappeler que les valeurs de liberté et de dignité humaine doivent, selon lui, s'appliquer à tous, sans distinction d'origine.