Le Parlement espagnol presse Pedro Sánchez de démissionner ou de convoquer des élections

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez traverse une nouvelle zone de turbulences politiques après que les deux chambres du Parlement ont adopté des résolutions l'appelant à démissionner, à solliciter un vote de confiance ou à convoquer des élections législatives anticipées. Bien que ces textes n'aient aucune valeur contraignante, ils illustrent l'affaiblissement de la majorité qui avait permis au dirigeant socialiste de rester au pouvoir.

Au Congrès des députés, la résolution a été approuvée par 178 voix contre 171, un résultat interprété comme le signe que le gouvernement ne dispose plus d'un soutien parlementaire solide. Les parlementaires estiment que Pedro Sánchez doit désormais démontrer qu'il bénéficie encore de la confiance de la Chambre ou rendre la parole aux électeurs.

Cette initiative intervient alors que plusieurs enquêtes judiciaires visant des proches du chef du gouvernement alimentent une profonde crise politique. Des investigations sont en cours contre plusieurs personnalités liées au Parti socialiste, dont l'ancien ministre José Luis Ábalos, le secrétaire de l'organisation Santos Cerdán, ainsi que contre l'épouse de Pedro Sánchez. L'article évoque également des investigations concernant l'ancien Premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero.

Malgré la pression de l'opposition et l'intensité des débats au Parlement, Pedro Sánchez a affiché une attitude détendue. À l'issue du vote, il a applaudi et souri depuis les bancs du gouvernement, tournant en dérision les appels à son départ.

Selon plusieurs analystes politiques espagnols, le pays est désormais confronté à une situation de "paralysie institutionnelle", dans laquelle la faiblesse parlementaire du gouvernement freine considérablement l'adoption de nouveaux textes législatifs. Cette crise survient à un moment particulièrement délicat pour le Parti socialiste, fragilisé par une succession d'affaires qui continuent d'alimenter les tensions politiques.