Le Parlement européen dénonce l'incitation à la haine dans les manuels scolaires palestiniens et de l'UNRWA

Le Parlement européen (PE) a adopté le 11 avril une résolution condamnant fermement le contenu des manuels scolaires produits par l'Autorité palestinienne et l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), qui incitent à la haine envers les Israéliens. Le PE a reconnu que ce matériel pédagogique, financé par les contribuables européens dans le cas des manuels de l'Autorité palestinienne, a contribué à la radicalisation des Gazaouis avant l'attaque du 7 octobre, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées par le Hamas et d'autres groupes terroristes dans le sud d'Israël, et 253 ont été prises en otage à Gaza.

"[Le PE] réaffirme, dans le contexte des attaques terroristes odieuses menées par le Hamas le 7 octobre 2023, que l'éducation à la haine a des conséquences directes et dramatiques sur la sécurité des Israéliens ainsi que sur les perspectives d'un avenir meilleur pour les jeunes Palestiniens", souligne la résolution. Le Parlement a exigé que l'aide éducative à l'Autorité palestinienne soit conditionnée à l'élaboration d'un matériel pédagogique "exempt de contenus antisémites et d'incitation à la violence". Depuis 2016, il a demandé à cinq reprises à la Commission européenne de contrôler rigoureusement l'utilisation des fonds de l'UE alloués à l'AP.

La résolution préconise de réorienter les financements de l'UNRWA vers d'autres canaux d'aide et de services aux Gazaouis, en s'appuyant sur des "partenaires de confiance tels que l'OMS, l'UNICEF ou différentes organisations du Croissant-Rouge", après que des "rapports crédibles" aient révélé l'implication de certains employés de l'UNRWA dans les atrocités du 7 octobre. "Cela montre que c'est une menace directe pour les Israéliens de vivre en paix et en sécurité, tout en privant les enfants palestiniens de leur droit fondamental à l'éducation et des perspectives d'un avenir meilleur", a déclaré la députée européenne française Ilana Cicurel.

i24NEWS

Marcus Sheff, PDG de l'organisation IMPACT-se, a salué les résolutions du PE comme un pas dans la bonne direction. "Pendant des années, nous avons averti que les manuels enseignés aux enfants palestiniens créent les conditions de la barbarie dont nous avons tous été témoins. Le Parlement européen dit maintenant 'assez'. Nous avons besoin d'un nouveau programme palestinien", a-t-il déclaré.