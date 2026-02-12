"Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrés", déclare le propriétaire de Manchester United

Les déclarations de Jim Ratcliffe, patron du groupe chimique INEOS et copropriétaire de Manchester United, ont provoqué une vive controverse au Royaume-Uni. Intervenant en marge du Sommet européen de l’industrie à Anvers, l’homme d’affaires a estimé que le pays avait été "colonisé par les immigrés", dénonçant une hausse rapide de la population et un système social qu’il juge sous pression.

Selon lui, le Royaume-Uni ne peut supporter "neuf millions de personnes dépendantes des aides" combinées à des niveaux d’immigration élevés. Il a avancé que la population serait passée de 58 millions en 2020 à 70 millions aujourd’hui. Les chiffres officiels de l’Office for National Statistics situent toutefois la population à 67 millions en 2020 et à environ 70 millions en 2024, contre près de 59 millions en 2000.

Ces propos ont suscité une réaction immédiate du Premier ministre Keir Starmer, qui les a qualifiés d’"offensants et erronés". "La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et divers", a-t-il affirmé, appelant Jim Ratcliffe à présenter des excuses. La ministre de la Culture, Lisa Nandy, a reconnu que les niveaux d’immigration, légale comme illégale, avaient été trop élevés sous les gouvernements conservateurs, mais a défendu l’apport des vagues migratoires successives. Elle a rappelé ses propres origines familiales immigrées et s’est dite prête à dialoguer avec l’industriel.

Dans son entretien à Sky News, Jim Ratcliffe a également évoqué la situation économique du pays, jugeant qu’elle n’était "pas en bon état". S’il dit apprécier Keir Starmer, qu’il décrit comme "un homme agréable", il doute de sa capacité à mener les réformes difficiles qu’il estime nécessaires. Il a indiqué avoir récemment rencontré Nigel Farage, qu’il considère comme intelligent et animé de bonnes intentions, tout en soulignant que le pays aurait besoin d’un dirigeant prêt à prendre des décisions impopulaires.

Faisant un parallèle avec sa gestion de Manchester United, il a admis être devenu "très impopulaire" en raison des changements engagés au sein du club, qu’il juge pourtant bénéfiques à long terme. Selon lui, la même logique s’applique au pays : résoudre les questions de l’immigration et de l’assistanat supposerait du courage politique, même au prix d’une impopularité temporaire.

Ces déclarations interviennent alors que le secteur chimique européen, selon le fondateur d’INEOS, ferait face à des conditions devenues "intenables", dans un contexte de fermetures d’usines et de compétitivité en berne.