Le Royaume-Uni déploie quatre avions de combat Typhoon au Qatar

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu jeudi la solidité de la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, tout en réaffirmant que Londres ne participera pas aux frappes offensives menées contre l’Iran. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, le chef du gouvernement a assuré que la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays restait pleinement opérationnelle.

Interrogé sur les tensions apparentes avec Washington, notamment après des critiques de Donald Trump à son encontre, Starmer a insisté sur la réalité du partenariat stratégique. « La relation spéciale fonctionne en ce moment même », a-t-il déclaré, soulignant que les forces britanniques et américaines coopèrent étroitement dans la région. Il a notamment évoqué la coordination entre les deux armées sur leurs bases communes et le partage de renseignements « 24 heures sur 24 ».

Dans le même temps, le Premier ministre a confirmé que le Royaume-Uni n’avait pas participé aux frappes initiales menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Selon lui, cette décision a été prise « délibérément » dans l’intérêt national britannique. Londres privilégie, a-t-il rappelé, une solution diplomatique visant à obtenir de Téhéran l’abandon de ses ambitions nucléaires.

Starmer a toutefois annoncé plusieurs mesures visant à renforcer la présence militaire britannique au Moyen-Orient. Quatre avions de chasse Typhoon supplémentaires seront ainsi déployés au Qatar afin de soutenir les opérations défensives et répondre aux demandes d’aide de partenaires régionaux.

Le chef du gouvernement a également évoqué la sécurité des ressortissants britanniques, qu’il a qualifiée de « priorité absolue ». Il a annoncé le départ du premier vol affrété par le gouvernement depuis Oman pour rapatrier des citoyens britanniques, tandis que d’autres vols sont prévus dans les prochains jours. Plus de 4.000 Britanniques ont déjà pu quitter la région via les Émirats arabes unis, a-t-il précisé.

Face à l’escalade des tensions, Starmer a reconnu que le conflit pourrait inquiéter la population, notamment en raison de ses répercussions potentielles sur l’économie et les prix de l’énergie. Il a toutefois insisté sur la nécessité de désescalader la crise et estimé que la guerre devra, à terme, être résolue par la négociation.