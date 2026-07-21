Les Pays-Bas interdiront dès le 22 septembre les produits issus des implantations israéliennes

Les Pays-Bas vont renforcer leur politique commerciale à l’égard d’Israël en interdisant, à partir du 22 septembre, les produits provenant des implantations israéliennes en Judée-Samarie. La mesure couvrira l’importation, l’achat et la vente de ces marchandises, a annoncé le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

La Haye justifie cette décision par ses obligations au regard du droit international, estimant qu’elle ne doit pas contribuer à une situation qu’elle considère comme illégale dans les territoires palestiniens. Le gouvernement néerlandais rejoint ainsi l’Irlande, la Belgique et l’Espagne, qui ont déjà adopté des restrictions commerciales visant les implantations israéliennes. Ces trois pays, tout comme les Pays-Bas, reconnaissent par ailleurs un État palestinien.

Cette décision intervient alors que plusieurs États européens réclament des mesures communes à l’échelle de l’Union européenne, notamment en raison de la guerre à Gaza et de la recrudescence des violences en Judée-Samarie. L’adoption de sanctions ou de restrictions commerciales à l’échelle des Vingt-Sept reste toutefois difficile, plusieurs gouvernements s’y montrant réticents.

L’impact de l’interdiction pourrait être significatif. Selon un rapport publié en juin par l’organisation Global Echo, qui engage des procédures judiciaires au nom de Palestiniens, les Pays-Bas absorbaient environ un tiers des exportations agricoles provenant des implantations israéliennes et près de la moitié de celles destinées à l’Union européenne.