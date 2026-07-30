Les signalements d’actes antisémites dans le football britannique bondissent de 43 %

Les signalements d’actes antisémites dans le football britannique ont fortement augmenté au cours de la saison 2025-2026, selon les données publiées par l’organisation Kick It Out. Le nombre de cas recensés a progressé de 43 %, passant de 65 à 93 signalements en un an.

Parmi ces signalements, 24 concernent le football professionnel, 16 des rencontres amateurs impliquant des moins de 18 ans et 53 des contenus ou comportements observés sur les réseaux sociaux. Cette hausse s’inscrit dans un contexte plus large d’augmentation des discriminations dans le sport.

Kick It Out indique avoir reçu un nombre record de 1 744 signalements de discrimination au cours de la saison, correspondant à 1 255 incidents distincts dans le football professionnel, amateur et en ligne. Cela représente une hausse globale de 25 % par rapport à la saison précédente.

Le racisme reste la forme de discrimination la plus fréquemment rapportée, avec 792 signalements, soit 45 % du total et une progression de 19 %. Les cas d’homophobie ont augmenté de 46 % pour atteindre 203, tandis que les signalements de sexisme ont progressé de 12 %, à 216. Les discriminations visant les personnes handicapées ont également augmenté de 20 %, avec 89 cas recensés.

L’islamophobie a presque doublé, avec une hausse de 88 % et 60 signalements. L’organisation a également enregistré 142 cas de chants collectifs discriminatoires, un nouveau record, ainsi qu’une augmentation des insultes visant les immigrés, les arbitres et les jeunes joueurs.

"Ces chiffres montrent que les discriminations restent profondément ancrées dans le football, alors que les crimes de haine et les discours politiques clivants progressent également au Royaume-Uni", a déclaré Samuel Okafor, directeur général de Kick It Out. Il estime toutefois que cette hausse traduit aussi une plus grande volonté du public de signaler les abus.

Kick It Out affirme poursuivre son travail avec les autorités du football, les clubs, les régulateurs et les plateformes numériques afin de renforcer les sanctions et de rendre le sport plus sûr et plus accueillant.