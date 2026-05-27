Les pompiers de Londres sont intervenus mercredi matin pour maîtriser un incendie qui semble avoir commencé derrière le supermarché Kosher Kingdom, sur Golders Green Road.

La London Fire Brigade a indiqué avoir reçu 56 signalements vers 6h47. Le feu s’est déclaré près d’un bâtiment de trois étages, comprenant un commerce au rez-de-chaussée et des locaux au-dessus.

Dix camions de pompiers et environ 70 soldats du feu ont été déployés depuis plusieurs casernes, notamment Finchley, Willesden et West Hampstead.

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Les autorités ont appelé les habitants du secteur à garder portes et fenêtres fermées en raison de l’importante fumée dégagée par l’incendie. Elles demandent également d’éviter la zone pendant l’intervention.

Plusieurs routes ont été fermées, notamment Golders Green Road près du croisement avec Beverley Gardens.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue.