Londres : l’ambassade des États-Unis appelle les Américains à la prudence dans les quartiers juifs

L’ambassade des États-Unis à Londres a recommandé à ses ressortissants de faire preuve d’une vigilance accrue lors de leurs déplacements dans des zones à forte présence juive, dans un contexte de recrudescence des actes antisémites au Royaume-Uni et plus largement en Europe.

Dans un message adressé aux citoyens américains, les autorités diplomatiques évoquent une hausse des «menaces visant des institutions juives et américaines», appelant à rester particulièrement attentif dans les lieux de culte, les centres communautaires et les zones touristiques fréquentées par des expatriés.

Cet avertissement intervient après une série d’incidents récents, notamment des attaques contre des synagogues et des bâtiments liés à Israël dans la capitale britannique. Un incident survenu le 19 avril, au cours duquel un engin incendiaire a été lancé contre une synagogue, a particulièrement marqué les esprits.

Les autorités britanniques prennent ces menaces très au sérieux. Le Premier ministre Keir Starmer s’est dit «très inquiet» face à l’implication possible de groupes liés à l’Iran dans ces actes. Il a annoncé son intention de renforcer l’arsenal législatif afin de lutter contre ces réseaux et de mieux prévenir les attaques.

Au-delà du Royaume-Uni, cette alerte s’inscrit dans un contexte international plus large, marqué par une hausse significative des actes antisémites ces dernières années. Aux États-Unis, les incidents ont atteint des niveaux record, poussant une partie de la communauté juive à modifier ses habitudes par crainte pour sa sécurité.