Iran : le président appelle à réduire la consommation d’énergie

Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé la population à réduire sa consommation d’électricité, dans un contexte de fortes tensions et de pressions croissantes sur les infrastructures du pays. «L’ennemi attaque nos infrastructures et nous assiège pour que la population devienne mécontente», a-t-il déclaré, évoquant une stratégie visant à fragiliser la cohésion interne.

Dans ce contexte, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’un effort collectif, sans toutefois appeler à des sacrifices majeurs. «Nous n’avons pas besoin aujourd’hui du sacrifice du peuple, mais nous demandons de réduire la consommation d’électricité et d’énergie», a-t-il affirmé. Illustrant son propos, il a ajouté : «Dans une maison où dix lumières sont allumées, qu’il n’y en ait que deux. Qu’y a-t-il de mal à cela ?»

Ces déclarations interviennent alors que l’Iran fait face à des perturbations importantes liées à la guerre déclenchée fin février par des frappes américano-israéliennes, visant notamment ses capacités militaires et énergétiques. Le pays subit également les effets d’un blocus et de restrictions sur ses exportations, qui pèsent sur son économie et son approvisionnement.

Au-delà de l’appel à la sobriété énergétique, le discours de Massoud Pezeshkian s’inscrit dans une stratégie politique plus large visant à maintenir l’unité nationale. Les autorités redoutent en effet que les difficultés économiques et les coupures d’énergie alimentent un mécontentement populaire, déjà perceptible lors des manifestations de ces derniers mois.

Téhéran accuse régulièrement ses adversaires d’orchestrer une pression multiforme — militaire, économique et psychologique — pour déstabiliser le régime.