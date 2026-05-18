Londres : la police fait retirer une bannière sur le massacre du festival Nova

La police de Londres a demandé aux organisateurs d’une exposition consacrée au massacre du festival Nova de retirer la grande bannière annonçant l’événement, par crainte de violences autour du site.

Selon des médias israéliens, les forces de l’ordre redoutent que l’emplacement de l’exposition ne devienne la cible de manifestations extrémistes, voire d’attaques. Les organisateurs auraient reçu pour consigne de ne replacer la bannière que mercredi, jour de l’ouverture de l’exposition, afin de ne pas révéler trop tôt l’adresse du lieu.

La police a également évoqué plusieurs scénarios de menace avec les organisateurs. Un dispositif de sécurité doit être déployé dans le secteur, avec la présence de policiers visibles et d’agents en civil autour du site.

L’exposition doit revenir sur le massacre commis le 7 octobre 2023 lors du festival Nova, dans le sud d’Israël. Plus de 360 participants avaient été tués par les terroristes du Hamas et de groupes alliés, tandis que plusieurs dizaines d’autres avaient été enlevés vers la bande de Gaza.

Cette mesure intervient dans un climat de forte inquiétude pour la communauté juive britannique, après une série d’attaques antisémites et anti-israéliennes à Londres.