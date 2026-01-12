Londres : nouvelle manifestation pro-palestinienne devant le restaurant du chef israélien Eyal Shani

Des dizaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés devant le restaurant "Miznon" du chef israélien Eyal Shani, situé dans le quartier huppé de Notting Hill à Londres. Selon l'établissement, il s'agit du septième incident de ce type depuis plusieurs semaines.

Les manifestants ont scandé "Libérez la Palestine du fleuve à la mer", un slogan appelant à l'effacement d'Israël. L'un des participants a déclaré que les Palestiniens avaient "le droit de résister par tous les moyens nécessaires", des propos qui ont suscité les applaudissements de la foule. Un manifestant a été interpellé et placé en garde à vue pour incitation à la haine.

La direction du restaurant dénonce des actes récurrents de "harcèlement, d'intimidation et de racisme" qui perturbent les clients. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une forte présence policière, bien que certaines vidéos semblent indiquer que les forces de l'ordre se sont tenues à distance dans un premier temps, positionnées de l'autre côté de la rue. D'autres séquences montrent des affrontements entre manifestants et policiers.

Des membres de la communauté juive britannique accusent la police de Londres de ne pas agir avec suffisamment de fermeté face à ces manifestations. "La police reste passive face au harcèlement et aux incitations à la violence contre les Juifs et les citoyens respectueux des lois dans le pays", a déclaré l'un d'eux.

Ce n'est pas la première fois que Scotland Yard est critiqué pour sa gestion des incidents anti-israéliens. Un membre de la communauté, s'exprimant anonymement auprès du Telegraph, affirme avoir alerté la police après avoir pris connaissance de messages en ligne. Les agents de sécurité du restaurant avaient également déposé plainte après une manifestation précédente, qualifiant ces rassemblements d' "embuscades".

La police a indiqué que la manifestation s'était dispersée rapidement après l'intervention des forces de l'ordre.