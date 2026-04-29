Londres : un groupe lié à l’Iran revendique l’attaque au couteau contre deux hommes de confession juive

Un groupe peu connu lié à l’Iran, a revendiqué l’attaque au couteau qui a blessé deux hommes juifs dans le nord de Londres, dans le quartier de Golders Green, a rapporté le SITE Intelligence Group. L’agression, survenue mercredi, a été qualifiée d’acte terroriste par la police britannique.

Dans un message diffusé en ligne, l’organisation se faisant appeler Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), soit « Mouvement islamique des gens de la main droite », affirme que « des sionistes ont été ciblés par nos loups solitaires dans la zone de Golders Green à Londres ». Le groupe prétend que l’auteur de l’attaque aurait agi de manière autonome, dans le cadre d’une stratégie inspirée mais non directement coordonnée.

Selon les informations disponibles, HAYI aurait déjà revendiqué plusieurs attaques visant des cibles liées à des Juifs à travers l’Europe au cours des deux derniers mois, dont plusieurs à Londres avant cette nouvelle agression. Ces revendications s’inscrivent dans un contexte de tensions accrues et de recrudescence d’actes antisémites sur le continent.

Cette attaque intervient dans un climat déjà tendu au Royaume-Uni, où plusieurs incidents visant la communauté juive ont été signalés ces dernières semaines.

Les deux victimes, hospitalisées, sont dans un état stable selon les premières informations communiquées par les autorités.