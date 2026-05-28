Mer Noire : trois pétroliers visés par des drones

Trois pétroliers ont été visés jeudi par des attaques de drones en mer Noire, près de la côte nord de la Turquie, selon l’agence maritime Tribeca.

Le tanker James II, battant pavillon des Palaos, se trouvait à environ 80 kilomètres au nord de la zone de Turkeli lorsque l’incident s’est produit.

Deux autres navires, Altura et Velora, battant pavillon de Sierra Leone, auraient été attaqués dans une zone proche alors qu’ils effectuaient une opération de transfert de navire à navire.

Des bateaux de sécurité côtière ont été envoyés sur place pour porter assistance. Tous les membres d’équipage des trois pétroliers seraient en bon état.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, Moscou et Kiev ont régulièrement ciblé des ports et des navires liés à l’autre camp en mer Noire. Pour l’instant, aucune des deux parties n’a revendiqué ces nouvelles attaques.