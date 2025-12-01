Olwen Fouéré refuse une distinction de l’Université de Galway en raison de ses liens avec le Technion

L’actrice irlandaise Olwen Fouéré a décliné une distinction prestigieuse qui devait lui être remise par l’Université de Galway, dénonçant les liens de l’établissement avec le Technion, l’Institut israélien de technologie. La décision, révélée par le Irish Times, intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre l’Irlande et Israël, exacerbées par la guerre à Gaza.

Âgée de 71 ans et née à Galway de parents français, Fouéré jouit d’une carrière reconnue sur les scènes théâtrales internationales ainsi qu’au cinéma et à la télévision. Elle devait recevoir un doctorat honoris causa jeudi dernier. Mais après plusieurs semaines de réflexion, l’actrice a renoncé à l’honneur, jugeant "extrêmement problématique" la poursuite d’un contrat de recherche liant l’université irlandaise au Technion.

Dans une déclaration rendue publique mercredi, elle confie avoir d’abord accueilli la proposition "avec joie", avant de se raviser face aux réticences persistantes de l’établissement à rompre ses coopérations israéliennes. Fouéré affirme que les demandes répétées du personnel et des étudiants pour mettre fin à ces partenariats ont été accueillies par "des manœuvres d’évitement, des délais et des arguties juridiques".

L’actrice salue néanmoins l’engagement du Centre irlandais pour les droits humains de l’université, dont les chercheurs condamnent ouvertement les opérations militaires israéliennes à Gaza et évoquent un "crime de génocide".

En septembre, le président par intérim de l’université, le professeur Peter McHugh, avait assuré qu’aucun nouvel accord ne serait signé avec des institutions israéliennes. Toutefois, l’établissement reste partenaire coordinateur d’un projet européen de 3,9 millions d’euros consacré à la production d’hydrogène à partir d’eau de mer, auquel participe le Technion. Fouéré estime que cette collaboration est incompatible avec les valeurs affichées par l’université, soulignant le rôle du Technion dans la formation de cadres militaires israéliens et le développement de technologies de combat, notamment pour des chars et des drones.

Elle explique qu’elle avait initialement envisagé d’accepter le doctorat pour dénoncer publiquement ce contrat, avant de conclure que le refus pur et simple constituerait un geste plus fort. Elle affirme rester disposée à recevoir l’honneur une fois les liens restants avec le Technion rompus.

Une porte-parole de l’université a réagi en indiquant que l’établissement "reste engagé à explorer des solutions" concernant ce partenariat. Cette affaire s’inscrit dans un climat politique tendu : l’Irlande a multiplié les critiques envers Israël ces derniers mois, jusqu’à reconnaître officiellement l’État palestinien, ce qui a entraîné la fermeture de l’ambassade israélienne à Dublin.