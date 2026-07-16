Royaume-Uni : la justice autorise l'entrée de 18 membres d'une famille originaire de Gaza

La justice britannique a autorisé une citoyenne britannique originaire de la bande de Gaza à faire venir au Royaume-Uni 18 membres de sa famille, dans une décision qui remet en cause la politique restrictive du gouvernement en matière de regroupement familial.

La requérante, arrivée au Royaume-Uni comme réfugiée avant d'obtenir la nationalité britannique, avait demandé en novembre 2023 que ses proches puissent quitter la bande de Gaza et être accueillis dans le pays. Sa requête, déposée après le massacre du 7 octobre et le début de l'offensive israélienne, avait été rejetée par le ministère de l'Intérieur.

La famille avait alors saisi la juridiction compétente en matière d'immigration, qui lui avait donné raison en avril 2025. La ministre britannique de l'Intérieur, Shabana Mahmood, partisane d'un durcissement de la politique migratoire, avait contesté cette décision.

La juge Gemma Loughran a toutefois rejeté les arguments du ministère, estimant qu'ils n'étaient pas fondés et que le refus d'autoriser l'entrée de la famille palestinienne constituait une violation de la législation britannique sur les droits humains.

Cette affaire intervient après une précédente polémique concernant une famille palestinienne qui avait tenté d'utiliser un dispositif initialement destiné aux réfugiés ukrainiens pour rejoindre le Royaume-Uni. Le Premier ministre Keir Starmer s'était alors opposé à une telle extension du programme.

La décision a été vivement critiquée par l'opposition conservatrice. Le ministre de l'Intérieur du cabinet fantôme, Chris Philp, a averti qu'elle risquait d'"ouvrir les vannes" à des milliers de demandes d'asile palestiniennes. "Pourquoi devrions-nous permettre à des migrants de faire venir toute leur famille élargie au Royaume-Uni ?", a-t-il déclaré. Le ministère britannique de l'Intérieur n'avait pas encore officiellement réagi au jugement.