Le gouvernement britannique reconnaît une montée préoccupante de l’antisémitisme

Le gouvernement britannique a reconnu une montée préoccupante de l’antisémitisme après l’incendie criminel visant quatre ambulances de l’organisation juive Hatzolah dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres. L’attaque, survenue tôt lundi matin à proximité d’une synagogue, fait l’objet d’une enquête menée par les services antiterroristes et est traitée comme un crime de haine.

S’exprimant devant le Community Security Trust (CST), chargé de la protection des communautés juives, la ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood a dénoncé un acte “abject” et reconnu que les Juifs du pays vivent aujourd’hui dans un climat de peur croissante. Elle a souligné que certains sont contraints de dissimuler leur identité religieuse et redoutent pour la sécurité de leurs enfants, y compris dans des situations du quotidien.

Les autorités recherchent actuellement trois suspects identifiés grâce à des images de vidéosurveillance. Selon certaines sources diplomatiques israéliennes, l’attaque pourrait porter la marque de l’Iran, une hypothèse alimentée par une revendication diffusée en ligne par un groupe islamiste affilié à Téhéran, bien que ces éléments restent à confirmer.

Face à la situation, la police londonienne a annoncé un renforcement significatif des mesures de sécurité autour des sites juifs, avec davantage de patrouilles armées, le déploiement d’effectifs supplémentaires dans les zones sensibles et le recours à des unités spécialisées. Les autorités affirment vouloir répondre à une menace jugée sérieuse, tout en garantissant la sécurité et la liberté de culte.

La ministre a également évoqué une “défaillance collective” face à la progression de l’antisémitisme et promis de nouvelles mesures pour lutter contre les discours de haine, notamment en ligne. Cette attaque s’inscrit dans un contexte de multiplication d’incidents antisémites à Londres ces derniers mois, visant des commerces et des institutions liés à la communauté juive, sur fond de tensions liées au conflit au Moyen-Orient.