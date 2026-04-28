Royaume-Uni : Londres convoque l’ambassadeur iranien après un appel au "martyre"

Le Royaume-Uni a convoqué l’ambassadeur iranien à Londres après des publications jugées « inacceptables et incendiaires » émanant de l’ambassade iranienne sur les réseaux sociaux. Les autorités britanniques dénoncent des messages susceptibles d’encourager la violence, tant sur le territoire national qu’à l’étranger.

Dans un communiqué, le ministre britannique chargé du Moyen-Orient, Hamish Falconer, a exigé que la représentation diplomatique iranienne « cesse immédiatement toute communication pouvant être interprétée comme une incitation à la violence ». Cette réaction intervient après la diffusion de contenus appelant des ressortissants iraniens vivant au Royaume-Uni à participer à un programme qualifié de « martyre ».

Selon des informations révélées par la presse britannique, notamment le Daily Mail, le canal officiel Telegram de l’ambassade a invité les « fiers compatriotes iraniens résidant en Grande-Bretagne » à s’inscrire à une initiative baptisée « Jan Fada » (« sacrifice de la vie »). Ce programme s’adresse à ceux exprimant un « désir de défendre le peuple et la terre de l’Iran ».

Un message publié le 15 avril en persan appelle explicitement à l’engagement total, déclarant : « Donnons tous nos corps à être sacrifiés ; cela vaut mieux que de livrer notre pays à l’ennemi. » Cette rhétorique a suscité une vive inquiétude parmi les experts en sécurité, qui y voient un risque d’incitation à la radicalisation.

L’initiative, lancée le mois dernier, propose aux volontaires de s’inscrire via une plateforme consulaire du ministère iranien des Affaires étrangères.

Cet épisode intervient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues entre Londres et Téhéran. Les autorités britanniques entendent rappeler fermement que toute incitation à la violence sur leur sol est strictement proscrite.