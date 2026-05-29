Royaume-Uni : un homme inculpé pour avoir aidé un service de renseignement étranger lié à l’Iran

La police britannique a annoncé l’inculpation d’un ressortissant grec soupçonné d’avoir agi au profit d’un service de renseignement étranger lié à l’Iran dans le cadre d’une affaire visant un journaliste travaillant pour la chaîne Iran International, basée à Londres et critique du régime iranien.

Selon les autorités, Ioannis Aidinidis, 46 ans, résidant à Munich en Allemagne, a été arrêté samedi avant d’être inculpé en vertu de la loi britannique sur la sécurité nationale.

L’homme doit comparaître ce vendredi devant le tribunal de Westminster à Londres.

La police antiterroriste britannique précise que les accusations portent sur des activités présumées liées à l’Iran et sur le ciblage d’un journaliste installé au Royaume-Uni travaillant pour Iran International, média régulièrement visé par les critiques de Téhéran.

Les enquêteurs soulignent toutefois qu’ils ne disposent d’aucun élément laissant penser à une menace plus large contre le public britannique.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre le Royaume-Uni et l’Iran concernant les activités présumées de renseignement et d’intimidation visant des opposants ou des médias critiques du régime iranien à l’étranger.

En avril dernier, trois personnes avaient déjà été inculpées dans une autre affaire liée à Iran International. Elles étaient soupçonnées d’avoir participé à une tentative d’incendie criminel contre des locaux associés à la chaîne dans le nord-ouest de Londres.

L’attaque n’avait provoqué ni blessés ni dégâts matériels, mais elle avait renforcé les inquiétudes des autorités britanniques quant aux menaces pesant sur les journalistes et les opposants iraniens installés sur le territoire britannique.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte des activités reprochées au suspect et d’éventuels liens avec des structures de renseignement iraniennes.