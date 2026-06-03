Royaume-Uni : un médecin juif affirme que des confrères refusent de soigner des patients israéliens

Un médecin juif britannique, identifié sous le prénom de Baruch, a affirmé avoir entendu plusieurs confrères déclarer qu’ils refuseraient de traiter des patients israéliens, même en cas d’urgence vitale. Son témoignage a été diffusé par ITV News dans le cadre d’un reportage consacré à la montée de l’antisémitisme au Royaume-Uni.

Ce médecin londonien, qui a annoncé son intention d’immigrer en Israël, a expliqué avoir été profondément choqué par certaines conversations tenues au sein du milieu médical. Selon lui, des praticiens lui ont affirmé qu’ils ne prendraient pas en charge des patients originaires d’Israël, y compris si leur vie était en danger. Il a qualifié une telle attitude d’inacceptable et contraire aux principes fondamentaux de la médecine.

Baruch a également évoqué un climat de plus en plus hostile à l’égard des Juifs dans l’espace public. Portant régulièrement la kippa, il dit avoir été à plusieurs reprises pris à partie dans la rue, recevant des insultes et des injonctions telles que "Free Palestine" ou encore "Vous n’avez pas votre place ici".

Selon le journal The Jewish Chronicle, le ministère britannique de la Santé a réagi à ces déclarations en les qualifiant de "choquantes". Les autorités ont estimé qu’il était inacceptable que des personnes ne se sentent pas en sécurité au sein du système de santé, que ce soit comme patients ou comme membres du personnel.

Le ministère a également reconnu l’existence de défaillances dans les mécanismes de régulation du secteur médical, estimant que ceux-ci ne protégeaient pas suffisamment les patients juifs ainsi que les employés juifs du National Health Service (NHS). Ces déclarations interviennent dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la recrudescence des actes et discours antisémites au Royaume-Uni depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.