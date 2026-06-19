Spécial week-end | Europe : ces quartiers où les voyageurs juifs sont invités à la prudence

L’Europe demeure l’une des destinations les plus sûres au monde pour les touristes. Pourtant, certaines zones urbaines concentrent des niveaux élevés de criminalité, de tensions communautaires et parfois d’hostilité envers les Juifs et les Israéliens.

À Paris, le secteur de Saint-Denis, au nord de la capitale, est régulièrement cité pour ses taux élevés de délinquance, notamment les vols, agressions et trafics. Les autorités recommandent une vigilance particulière, surtout la nuit.

À Berlin, les quartiers de Neukölln et Kreuzberg sont connus pour leur forte diversité culturelle mais aussi pour des manifestations pro-palestiniennes parfois tendues depuis le 7 octobre 2023. Plusieurs incidents antisémites y ont été signalés ces dernières années.

À Bruxelles, Molenbeek reste associée à des problématiques de radicalisation islamiste et de criminalité. Le quartier a acquis une notoriété mondiale après les attentats de Paris en 2015 et de Bruxelles en 2016, dont plusieurs auteurs y avaient des liens.

En Scandinavie, plusieurs secteurs attirent également l’attention des services de sécurité. À Stockholm, le quartier de Rinkeby est souvent cité pour ses problèmes de gangs, de violences urbaines et de criminalité organisée. À Malmö, Rosengård est régulièrement au centre des débats sur l’intégration, la sécurité et l’antisémitisme. La ville est parfois qualifiée de symbole des tensions entre communautés en Europe du Nord.

À Copenhague, le quartier de Nørrebro est réputé pour sa vie culturelle dynamique, mais également pour des épisodes de violences liées à des gangs et à des trafics de drogue.

Ces quartiers ne résument évidemment pas les villes auxquelles ils appartiennent, qui accueillent chaque année des millions de visiteurs sans incident. Toutefois, plusieurs gouvernements et organisations communautaires recommandent aux voyageurs juifs ou israéliens de rester vigilants, notamment lors d’événements politiques sensibles ou de manifestations.

Dans un contexte marqué par une hausse des actes antisémites dans plusieurs pays européens, la question de la sécurité des communautés juives demeure un sujet de préoccupation croissante pour de nombreuses autorités du continent.