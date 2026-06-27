Suisse : le bar de Crans-Montana deviendra un lieu dédié à la jeunesse

Un mémorial et une cérémonie d'hommage aux victimes sont également en préparation.

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A woman lights a candle near the sealed off Le Constellation bar in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Saturday, Jan. 3, 2026, where a devastating fire left dead and injured during the New Year's celebrations.
A woman lights a candle near the sealed off Le Constellation bar in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Saturday, Jan. 3, 2026, where a devastating fire left dead and injured during the New Year's celebrations. AP Photo/Baz Ratner

Le bar Le Constellation, théâtre du dramatique incendie qui a coûté la vie à 41 personnes lors du réveillon du Nouvel An à Crans-Montana, ne rouvrira jamais comme établissement de nuit. Le président du canton du Valais, Christophe Darbellay, a annoncé samedi que le bâtiment serait transformé en lieu dédié à la jeunesse.

« Ce ne sera plus jamais un bar, mais ce lieu doit être dévolu à la jeunesse », a-t-il déclaré au quotidien suisse Le Temps. La catastrophe, survenue dans la nuit du 1er janvier, avait fait 41 morts, principalement des adolescents, et 115 blessés.

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Selon les enquêteurs, l'incendie aurait été provoqué par des bouteilles de champagne munies de cierges magiques, dont les flammes auraient enflammé la mousse d'insonorisation du plafond du sous-sol, où le bar était bondé.

Le canton du Valais travaille également à la création d'un mémorial permanent en hommage aux victimes. Celui-ci devra être « beau, paisible, accessible » et rendre hommage aux personnes décédées, aux blessés ainsi qu'aux secouristes. Les familles des victimes seront associées au projet.

Une cérémonie de commémoration est également prévue le 1er janvier prochain, un an après l'une des pires tragédies qu'ait connues la Suisse ces dernières décennies.

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