"Tous les Juifs devraient être abattus" : la communauté juive de Munich menacée

La communauté juive de Munich et de Haute-Bavière a été la cible d’une menace particulièrement grave avec la réception d’un courrier contenant une balle d'arme de poing et des propos explicitement antisémites. L’Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) a confirmé avoir reçu jeudi cette lettre inquiétante, transmise par la poste dans une enveloppe matelassée.

Le courrier était adressé à une institution juive située dans la vieille ville de Munich, où se trouvent notamment le centre communautaire de l’IKG et la Synagogue Ohel Jakob. Conformément aux procédures en vigueur, l’envoi a été contrôlé par le service de sécurité interne de la communauté avant d’être immédiatement remis à la police. L’enquête a été confiée à l’unité de la police bavaroise chargée des affaires de sécurité de l’État.

Le vice-président de l’IKG, Yehoshua Chmiel, a fait part de sa profonde inquiétude face à ce nouvel épisode. "L’escalade ne cesse de s’aggraver", a-t-il déclaré, soulignant que la communauté reçoit régulièrement des menaces. "Mais un courrier contenant une véritable munition, c’est nouveau", a-t-il insisté.

Selon Chmiel, le contenu du message franchit un seuil particulièrement alarmant. L’expéditeur anonyme y a écrit que "tous les Juifs devraient être abattus", des propos d’une violence extrême. Si des lettres haineuses de ce type sont malheureusement fréquentes, la présence d’une munition réelle confère à cette menace une dimension supplémentaire, jugée particulièrement préoccupante par les responsables communautaires.

Le vice-président de l’IKG a également exprimé un sentiment d’abandon, estimant que les menaces, insultes et discours antisémites sont trop souvent tolérés dans la société sans réponse concrète suffisante. Il a évoqué une situation sécuritaire qu’il qualifie de "dangereusement proche de l’escalade", notant que l’auteur du courrier semble avoir accès à des munitions, et possiblement à des armes.

Tout en dénonçant cette atmosphère de plus en plus pesante, Yehoshua Chmiel a salué la coopération étroite avec les forces de l’ordre, qu’il juge "exemplaire". Selon lui, la police agit avec sérieux et met en œuvre tous les moyens possibles pour assurer la protection de la communauté juive locale, dans un contexte marqué par une recrudescence des actes et menaces antisémites en Allemagne.