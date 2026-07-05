Une famille israélienne prise à partie par une militante pro-palestinienne à Budapest

Une famille israélienne a été prise à partie dans une rue de Budapest par une militante pro-palestinienne, qui les a filmés tout en les accusant d’être des « meurtriers » et des « auteurs de génocide ».

L’incident aurait commencé près d’un restaurant de fast-food, après que la militante a affirmé que des membres du groupe israélien avaient craché près de la poussette de son bébé, enveloppée dans un keffieh. La famille a quitté les lieux, mais la femme les a suivis dans la rue en continuant de les filmer.

Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la militante les accuse notamment d’avoir servi dans l’armée israélienne et appelle à l’arrestation d’Israéliens ayant porté l’uniforme de Tsahal.

La femme, qui se présente sur Instagram sous le nom de Naziha, est connue pour ses actions pro-palestiniennes. Elle aurait notamment participé à une flottille vers Gaza et mené plusieurs actions de protestation dans des lieux publics, dont un happening à l’aéroport de Barcelone alors qu’elle était enceinte.-

L’affaire a suscité de nombreuses réactions en Israël, alors que Budapest reste une destination prisée des touristes israéliens, notamment en raison de la politique très stricte du gouvernement hongrois contre les manifestations pro-palestiniennes depuis le début de la guerre.