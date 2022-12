Iran : la police des mœurs abolie (procureur général)

L'abolition de la police des mœurs était l'une des revendications du mouvement de révolte populaire

La police des mœurs iranienne a été abolie, a annoncé ce dimanche le procureur général du pays. La mesure vise à lâcher du lest afin d'atténuer le mouvement de révolte populaire déclenché par la mort d'une jeune femme d'origine kurde attribuée à cette police des mœurs, alors que celle-ci avait été arrêtée pour infraction au port du voile imposé par la République islamique.

"La police des mœurs n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire, et elle a été abolie par ceux qui l'ont créée", a affirmé samedi soir Mohammad Jafar Montazeri dans la ville sainte de Qom, a rapporté l'agence de presse Isna.

AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI Archive - Un membre de la police des mœurs met en garde une jeune femme pour son port du voile jugé non réglementaire à Téhéran, en Iran

Les autorités iraniennes avaient indiqué en fin de semaine qu'elles allaient procéder à des changements concernant le port du voile mais sans indiquer dans quel sens. Près de 450 personnes ont été tuées et plus de 14 000 arrêtées au cours des manifestations populaires en Iran, qui durent depuis plus de deux mois.