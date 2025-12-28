Accusation d’enlèvement au Liban : le chef du Hezbollah hausse le ton contre Israël

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a vivement attaqué la politique de la République libanaise à l’égard d’Israël, l’accusant d’inaction face à ce qu’il présente comme une intensification des opérations israéliennes sur le sol libanais. Dans un discours diffusé par les médias proches de l’organisation chiite, il a dénoncé des « violations répétées de la souveraineté du Liban », évoquant des frappes ciblées, des incursions sécuritaires et des activités de renseignement menées, selon lui, en toute impunité.

Au cœur de son intervention, Naïm Qassem a avancé une accusation nouvelle : celle de l’« enlèvement » récent d’un citoyen libanais à l’intérieur même du pays. Il a affirmé qu’Israël aurait capturé un ancien officier, qu’il a identifié comme Ahmad Chokr, originaire de Zahlé, dans la plaine de la Bekaa. « Où est l’État libanais ? Où est sa responsabilité ? », a-t-il lancé, estimant que la souveraineté nationale implique la capacité à empêcher toute action sécuritaire ou clandestine étrangère, qu’elle soit directe ou indirecte.

Le dirigeant du Hezbollah a reproché au gouvernement de Beyrouth d’accorder, selon ses termes, des « concessions gratuites » à Israël en s’abstenant de réagir à ces violations présumées. Il a également défendu le rôle de l’armée libanaise, souvent critiquée pour son déploiement au sud du pays, en particulier au sud du Litani. Qassem a rejeté les accusations d’inaction, affirmant que les pressions exercées sur l'armée visaient à l’entraîner dans une confrontation interne susceptible de provoquer une guerre civile.

Insistant sur la coordination entre le Hezbollah et l’armée, qu’il a qualifiée d’« idéale », Naïm Qassem a réaffirmé que son mouvement ne renoncerait pas à ses armes. Il a enfin accusé Israël de violer les engagements liés au cessez-le-feu, notamment en poursuivant ses opérations militaires, et a averti que son organisation « ne craint pas l’escalade » tout en assurant ne pas rechercher l’affrontement.