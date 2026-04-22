Arabie saoudite : les États-Unis déploient un système ukrainien de lutte contre les drones

L’armée américaine a installé sur une base en Arabie saoudite un système ukrainien de commandement et de contrôle destiné à l’interception de drones, selon des informations de l’agence Reuters publiées mercredi.

D’après plusieurs sources citées par l’agence, ce dispositif — appelé « Sky Map » — a été déployé sur la base aérienne Prince Sultan, près de Riyad, durement touchée par les tirs iraniens le mois dernier.

Ce dispositif est utilisé par les forces ukrainiennes dans leur guerre contre la Russie pour détecter et neutraliser des drones, notamment des appareils de type « Shahed », d’origine iranienne.

Ce transfert technologique s’accompagne d’une coopération opérationnelle inédite : des instructeurs ukrainiens se sont rendus ces dernières semaines sur la base américaine afin de former les militaires déployés sur place à l’utilisation du système, en s’appuyant sur leur expérience du terrain.

Le ois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait révélé que des spécialistes militaires ukrainiens avaient contribué à intercepter des drones iraniens dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dans un contexte de fortes tensions régionales. Selon lui, Kiev a déployé des équipes spécialisées dans la lutte antidrones dans au moins quatre États, à la suite des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, qui avaient déclenché une vague d’attaques de représailles.

L'Ukraine, ciblée depuis quatre ans par les drones Shahed de fabrication iranienne que la Russie achète à Téhéran, a développé une véritable expertise dans la défense aérienne contre ces engins.