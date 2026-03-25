Bab el-Mandeb : les Houthis prêts à ouvrir un nouveau front

Les rebelles houthis du Yémen apparaissent plus que jamais comme un levier stratégique majeur dans la confrontation entre l’Iran et ses adversaires. Selon l’agence iranienne Tasnim, proche du pouvoir, le mouvement terroriste est en état d’alerte maximale et prêt à intervenir directement pour prendre le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, passage clé entre la mer Rouge et l’océan Indien.

D’après une source citée par l’agence, les Houthis seraient capables, en coordination avec Téhéran, de « discipliner l’ennemi » en perturbant ou en bloquant ce corridor maritime essentiel au commerce mondial. Cette menace s’inscrit dans une stratégie plus large de pression indirecte exercée par l’Iran via ses alliés régionaux.

Le détroit de Bab el-Mandeb constitue en effet un point névralgique du trafic maritime international, notamment pour les flux énergétiques reliant le Golfe à l’Europe via le canal de Suez. Toute perturbation durable aurait des conséquences immédiates sur les chaînes d’approvisionnement et les prix de l’énergie, déjà fragilisés par les tensions dans le détroit d’Ormuz.

Les Houthis ont déjà démontré leur capacité à perturber la navigation en mer Rouge, multipliant ces derniers mois les attaques contre des navires marchands ou liés à Israël. Leur connaissance du terrain et leur arsenal de drones et missiles en font un acteur asymétrique redoutable, capable de peser sur un théâtre maritime stratégique sans disposer d’une marine conventionnelle.

Dans ce contexte, la menace d’une extension du conflit vers Bab el-Mandeb souligne la dimension régionale et globale de la guerre en cours. Elle confirme également la doctrine iranienne consistant à déléguer une partie de la confrontation à ses proxies, afin de maintenir une pression constante tout en évitant une escalade directe.